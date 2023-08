Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha commentato su TVPlay gli episodi arbitrari in Juve-Bologna: "La svista arbitrale di ieri sera contro la Juventus non è stata la sola. Ce ne sono stati altri. L’errore eclatante è sotto gli occhi di tutti. Il rigore era clamoroso. Credo che sia grave la situazione arbitrale e soprattutto questo uso del Var. Al di là di tutto la decisione è stata presa in modo sbagliato, non si riesce a capire a livello di regolamento. Che in un episodio del genere non possa intervenire il Var è clamoroso. Al di là di tutto ci sono stati errori incredibili da parte degli arbitri. In Italia non sono all’altezza della situazione".