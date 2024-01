Stefano, ex centrocampista della Juventus, si era trasferito in Turchia in forza alsalvo poi rescindere il suo contratto con il club. Per cui ora svincolato è alla ricerca di una nuova squadra. Stando a quanto riferisce SkySport il centrocampista ex Juve e Genoa gradirebbe il ritorno in Italia e su di lui ci sarebbero gli occhi del Catania che attualmente milita in Serie C ma potrebbe essere il nuovo club del giocatore.