Intervenuto nel corso di Radio Maracanà, l’ex calciatore della Juve, Massimo Orlando, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il futuro di Matias Soulè.‘E' un po' come Dybala, deve andare dove vuole negli ultimi 30 metri. Alla Juve rischia di fare panchina con Allegri e se fossi il suo procuratore ci penserei. Per me dipende tutto se hanno voglie di cambiare allenatore o no. Se arriva uno giovane che vede il calcio diversamente da Allegri, che vuole già giocatori fatti, allora Soulé te lo devi tenere. E poi uno come lui con Allegri fa fatica, come ruolo. Fa fatica uno come Chiesa, a cui non trova la posizione giusta...’.