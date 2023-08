Domenico, ex giocatore della Juventus, ai microfoni di Calcio Totale ha parlato di Domenico Berardi alla Juventus. Le sue parole:"Berardi è un giocatore bravo, estremamente tecnico, che ti inventa sempre qualcosa, è un giocatore che comunque anche in fase realizzativa ti porta una decina di gol e con tutto il rispetto per il Sassuolo mi dispiacerebbe che non arrivasse alla Juventus. Il Sassuolo è un’ottima squadra, la Juventus è un’altra tipologia di squadra".