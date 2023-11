Il centrocampista di proprietà della Juve ma in prestito al Leccosi racconta a Pianetaserieb.it dopo il grande gol segnato al Palermo: Se tre anni mi avessero detto che avrei segnato il primo gol in Serie B al Barbera, con 25000 persone sugli spalti, non ci avrei mai creduto. Fare gol, alzare lo sguardo e vedere tutta questa gente, tra cui i nostri tifosi che ci seguono ovunque, è stato incredibile. Il tutto accompagnato da una grande vittoria: un momento strabiliante”.Sul ruolo: “Sto facendo anche un altro ruolo, quello davanti la difesa, che avevo in alcune occasioni già recitato. Sia con il Brescia che a partita in corso con il Palermo ho giocato lì, ma ad ogni modo faccio quello che chiede il tecnico, ovvero costanti inserimenti cercando di stare un po’ più avanzato perché devo inseguire maggiormente il gol, com’è avvenuto contro il Palermo. Posso interpretare sia la funzione di playmaker che quella di centrocampista più offensivo, sono un profilo duttile e questo mi aiuta”.