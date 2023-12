L’ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.‘Dipenderà molto dalla posizione in classifica e dagli eventuali punti di vantaggio che avrà un’Inter capolista a febbraio, quando si giocheranno gli ottavi di Champions. E dagli eventuali infortuni, anche se i nerazzurri da questo punto di vista non hanno i problemi del Milan, che sta battendo ogni record. Piuttosto mi auguro che Inzaghi contro l’Atletico giochi con la formazione migliore. In realtà pensavo che lo avrebbe fatto anche negli ultimi due turni dei gironi…’.