Intervenuto ai microfoni de IlBianconero.com, l'ex difensore della Juve Antonello Cuccureddu ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla pesante sconfitta dei bianconeri contro il Sassuolo di domenica scorsa.'La maglia è pesante ma devono restare tranquilli. Se sono arrivati alla Juve è perchè credono in loro. E' tutto l'organico che deve girare, non perdi solo per gli errori di un singolo'.