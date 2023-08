"Non conosco i motivi che hanno creato la spaccatura. Certamente non fa bene all’ambiente questa questione. L’ideale sarebbe trovare una soluzione entro la fine del mercato, onde evitare di trascinarsi il tormentone tutta la stagione. Scelta giusta? Se hanno preso questa decisione su Bonucci, significa che la società la riteneva la cosa migliore per la squadra", queste le dichiarazioni dell'ex portiere della Juve, Dino Zoff, rilasciate a Tuttosport sulla situazione del difensore.