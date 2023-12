Le parole di Marcoalla Bobo TV:- "Con Zeman era un allenamento intenso, con Conte invece vomito. Con Conte ho vomitato! Erevamo seguito dalla Mapei, il prof Sassi sotto un capannino a controllare tutto e poi i battiti. Quando uno abbassava un attimo i battiti arrivava il richiamino, dovevi alzare l'intensità. Poi mi ricordo: Maldini arrivava ai 200 battiti in un attimo, in pochissimo. Io ci mettevo un po'. Massimo arrivavo a 184, con Conte sono arrivato a 196. Era prima dell'infarto... Te lo giuro, era il 99% dello sforzo. Però alla fine la domenica ti premiava. Ricordo le bestemmie di Quagliarella in napoletano... Arrivavi al martedì, quando finiva l'allenamento, vedevi dei palloni che partivano per le incazzature! Poi però ti sentivi bene e lo dimostravi, infatti abbiamo vinto lo scudetto. Dopo due anni non lo sopporti più, così martedì, mercoledì e giovedì. Poi prepari la partita: anche lì è un mostro. Sempre alta intensità, è un maestro nel correggere le partite, con il laser. Ti correggeva, ti migliorava e migliorava la squadra. Un maestro".