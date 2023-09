Il mercato estivo ha chiuso i battenti già da più di una settimana, ma questo non arresta del tutto le varie trattative che erano state portate avanti in questi mesi dalle diverse società. E’ di pochi istanti fa, infatti, la notizia del ritorno in Italia di un ex calciatore della Juve. Il riferimento va a Roberto Pereyra, che ha firmato il suo ritorno all’Udinese fino al termine della stagione.