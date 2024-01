Quella di ieri è stata una giornata molto triste per l'ambiente bianconero e per tutto il calcio italiano, in virtù di quello che è stato il primo anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Tantissimi suoi ex compagni e non, hanno voluto esprimere un messaggio di affetto e stima nei suoi confronti, come fatto dal suo ex compagno di squadra Angelo Di Livio, che lo ha ricordato così in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport.'Purtroppo un anno fa ci lasciava il nostro grande capitano. Credo che sia nel cuore di tutti. E’ stato un esempio fuori e dentro il campo. Lui ci ha dato la mentalità vincente per aprire quel grande ciclo con Lippi'.