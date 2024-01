Quella di ieri è stata, forse, una delle migliori serate vissute da Dusan Vlahovic con la maglia della Juve. L'attaccante bianconero ha realizzato una doppietta di pregevole fattura e sulla prestazione del serbo ha espresso il suo parere anche l'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play."Ci sono dei momenti e delle situazioni che devono andare in un modo per poi cambiare all'improvviso. Quando si vuole restare in una squadra spesso si tirano fuori qualità inaspettate. Il mancato scambio Vlahovic con Lukaku può essere la fortuna sia della Juventus sia del giocatore stesso".