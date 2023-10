Le parole di, intervistato da calciomercato.com:La Juve ti ha preso giovanissimo e ti ha permesso di diventare un professionista. Qual è l’insegnamento più grande che hai ricevuto dai bianconeri?“La professionalità che ogni persona che lavora a Vinovo mette ogni giorno in ciò che fa. Quando ho messo piede per la prima volta in prima squadra ero un ragazzino dell’Under 20 che sognava il grande calcio. Potermi allenare al fianco di campioni come Buffon, Dybala, Chiellini e tanti altri non mi sembrava neanche vero. Ma mi è servito per capire cosa distingue un giocatore normale da un fenomeno: ed è una lezione che tengo a mente ogni giorno”.