Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore della Juve, Giancarlo Marocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'evoluzione di Adrien Rabiot.'Premesso che per me i centrocampisti sono sempre i migliori di tutti… (ride, ndr), io lo apprezzo anche quando gioca male perché lo vedo sempre raddoppiare i compagni in difesa oppure sovrapporsi in attacco. Ha una lucidità pazzesca. Il suo modo di stare in campo e aiutare i compagni è da leader'.