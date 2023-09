Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha parlato della vicenda Paul Pogba a TvPlay: "Quello di Pogba è stato un fulmine a ciel sereno. Se fosse confermata sarebbe un disastro per lui, che si macchierebbe l’immagine, ma anche per il club. Macchierebbe anche l’immagine della Juventus".