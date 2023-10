Andrea Barzagli, intervistato da Tuttosport ha parlato della situazione di Paul Pogba: "No, non l'ho sentito. Penso lo sentirò più avanti, ora non credo sia il momento giusto. Il mio è un gran dispiacere perché conosco Paul e so che ragazzo è, mi dispiace di quello che è successo, per lui che in questi ultimi anni ha avuto di tutto di più. Per un ragazzo ancora giovane è veramente difficile questa è una mazzata. Gli auguro il meglio, mi spiace che non abbiamo rivisto il Pogba che ci aveva fatto innamorare. Devo dire che è una situazione da monitorare per la famiglia, per chi gli è vicino, a volte si dà per scontato ma la parte mentale è un aspetto importante perché il calcio non è più come prima hai tantissime cose che ti possono mettere pensieri e alla fine sono ragazzi. E penso che a lui ne siano capitate molte, credo gli dovranno stare vicini, ha sempre avuto il sorriso stampato mi auguro che possa superare questo momento".