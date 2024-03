Durante il corso di una puntata andata in onda su Tv Play, l'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha commentato la squalifica di 4 anni inflitta a Paul Pogba per doping."La squalifica di Pogba è stata una bella mazzata. Mi dispiace molto per Paul che è un ragazzo eccezionale, ha pagato a caro prezzo una leggerezza. Mi dispiace per il calcio in assoluto perchè il campionato perde un protagonista importante. Secondo me se la sanzione dovesse venire confermata potrebbe finire la sua carriera con questa squalifica".