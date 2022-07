Intervenuto ai microfoni di Radio 24, l'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato l'infortunio subito da Paul Pogba.'Giusto guardare anche allo storico infortuni, ma in questo caso credo sia sfiga. Per fare un esempio, Dybala è un giocatore che lo scorso anno ha fatto tre partite sì e una no e questo è un rischio. Il gioco, però, probabilmente per la Roma vale la candela'.