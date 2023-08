Cosa serve alla Juve per lottare per lo scudetto? Risponde a questa domanda Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta:"Due cose.La seconda è un gioco nuovo, diverso da quello delle ultime due stagioni. Allegri deve ricreare l’entusiasmo che c’era all’inizio del ciclo dei 9 scudetti, quando il pubblico veniva trascinato dallo spirito dei giocatori e gli avversari entravano in campo impauriti. Lukaku o non Lukaku, partirei dal gioco. Romelu è devastante negli spazi, è vero, ma non è che se arriva lui basterà chiudersi dietro e lanciare lungo sul belga. Conte ha esaltato Lukaku in modo diverso, partendo dalla cura della condizione fisica. Romelu al cento per cento fa la differenza in Italia. Ma se non è al top, come è successo in parte lo scorso anno, diventa quasi inutile".