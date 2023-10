L'ex centrocampista della Juve, Leandro Paredes ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita della sfida contro l'Inter, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Penso l’Inter sia la squadra più forte in Serie A e giochiamo in uno stadio difficile. Ma faremo il massimo per portarla a casa. Abbiamo tante partite in poco tempo ma ci siamo preparati al meglio. Lukaku è molto tranquillo e tantissima esperienza. Farà il meglio per la squadra'.