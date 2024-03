Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex calciatore della Juve, Mauro Camoranesi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che potrebbe essere il suo futuro da allenatore.‘Dipende qual è la proposta. Ad ogni modo mi sentirei pronto, faccio calcio da 40 anni e non mi spaventa nulla. Mi piacerebbe tornare in Italia ma i tempi sono cambiati e il mercato si è globalizzato. C'è una realtà mondiale che non possiamo certamente ignorare’.