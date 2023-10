Sulle parole di Beppe Marotta che ha dichiaro la Juventus come favorita per lo scudetto, l'ex bianconero, Fernando Llorente, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha commentato così: "Marotta è un dirigente top, esperto: penso parli così per mettere pressione alla Juve e toglierla all’Inter. È presto per dire chi è favorito".