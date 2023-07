Alessandro, ex attaccante di Juventus e Inter, ha parlato a Tuttosport: "ha fatto le corna all'Inter? Se l’è fatte da solo! Rischia di non andare da nessuna parte. Sicuramente non tornerà in nerazzurro, chi lo sa se la Juventus alla fine deciderà davvero di prendere il belga. Uno ha il diritto di fare tutte le scelte che vuole. Ma se parli con l’Inter, non parli nel mentre e nello stesso momento anche con la Juventus. Vuol dire non rispettare la squadra dove sei stato sino a giugno. Poi secondo me anche la società avrebbe potuto agire diversamente. In questo anno in cui è stato in prestito, avresti dovuto trovare un accordo prima se volevi tenerlo, non ridurti alla fine. Un po’ di colpa a mio avviso su questo ce l’hanno quindi anche i nerazzurri".