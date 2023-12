L'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche delle differenze tra bianconeri e nerazzurri.'L’Inter ha più qualità in tutte le parti del campo. Ed è, soprattutto, più profonda nelle alternative: gli scudetti si vincono anche dalla panchina. Davanti i nerazzurri avranno pure soltanto una coppia base, e Arnautovic non ha la stessa sinergia che ha Lautaro con Thuram, ma le quattro-cinque punte che la Juve può far ruotare, per ora, non hanno fatto la differenza'.