In un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha commentato il crollo subito dalla difesa della Juve in questo ultimo mese.'La Juve? Ora è a +4 sul Milan, dopo aver sì battuto il Frosinone, ma patendo parecchio. La squadra di Allegri continua a prendere dei gol che sino a un mese fa non avrebbe mai subito. Prendete il pareggio di Cheddira: in area ci sono cinque difensori della Juve e un solo attaccante ospite, eppure è proprio il marocchino a colpire di testa e segnare quasi indisturbato'.