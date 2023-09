Darko Kovacevic, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non metterei sullo stesso piano la Lazio e la Juve, almeno a livello di uomini. Non nascondiamoci, senza infortuni i bianconeri sono da scudetto"."Si conoscono dai tempi di Firenze, l’intesa c’è e mi stanno piacendo come coppia. E poi con la rosa della Juve si può giocare anche a tre in attacco. L’importante è averli e farli giocare certi talenti, il dove conta di meno".25 GOL - "Sicuramente, soprattutto dal punto di vista fisico. Credo abbia potuto lavorare bene in preparazione, mentre nel 2022 la pubalgia l’ha condizionato sin dall’inizio. E poi avere vicino Chiesa aiuta un centravanti: le sue accelerazioni creano scompiglio e così Vlahovic è più pericoloso in area di rigore. Non mi stupirebbe finisse la stagione con 25 gol. Dusan con i piedi è molto meglio di me"."La Juve ha una rosa di qualità, ci sta che Allegri a volte faccia altre scelte. Ma Kostic è un gran lavoratore, non è tipo che si butta giù e sono sicuro darà una grossa mano alla squadra, come ha fatto lo scorso anno. In Europa chi ha un cross preciso come il suo?"."Mi piace Miretti, ma ce ne è uno che è proprio a un altro livello rispetto agli altri: Iling. Lo noti subito, ha lo strappo per spaccare le partite, fisicità, buon piede. È un 2003 e allora? Nel Barcellona gioca Yamal, che è un 2007...".