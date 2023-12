L'ex difensore della Juve, Stephan Lichtsteiner, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale bianconero, dove ha parlato anche di quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro.'Nel primo periodo dopo aver smesso di giocare a calcio mi sono dedicato a una mia passione, che avevo da tanto tempo: è stato molto interessante e divertente, per me, vivere uno stage in un’azienda che produce orologi. Un modo per staccare col calcio ma con l’obiettivo di tornare al più presto in questo mondo'.