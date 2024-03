L’ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche di quello che sarà il futuro.‘Giuntoli deve capire chi può giocare in questa squadra per tornare ad essere vincente e se la guida tecnica è giusta. E poi dove mettere Chiesa, per poi partire da qui e costruire la squadra del futuro. Il focus ora non è più sul campo, perché in Champions ci arriva, ma capire cosa vuole dalla Juve Giuntoli. Vuole una Juve così o più spregiudicata, che gioca più avanti? Per me a Giuntoli non piace come gioca Allegri. Il miglior attaccante italiano, Chiesa, è impossibile che non si riesca a farlo rendere. Allegri è stato super, ma la proposta di gioco è sempre questa’.