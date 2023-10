Marcelloai microfoni di Tuttosport ( QUI l'integrale) ha parlato di Antonio. Le sue parole:"Mi fa strano non vederlo in panchina, ma starà aspettando qualcosa di importante e al suo livello per ripartire. Conte è un fenomeno…Lui non molla mai, è un martello. Ci ha trasmesso la sua mentalità e infatti quell’anno non abbiamo perso nemmeno una partita in Serie A. Conte ci faceva lavorare duramente in allenamento a ritmi massacranti, ma alla fine dell’anno la nostra squadra ebbe pochissimi infortuni. Ti faceva sentire importante, anche se giocavi meno. E poi trattava tutti alla stessa maniera: dai Campioni del Mondo all’ultimo arrivato, come potevo essere io, senza nessuna distinzione".