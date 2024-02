L'ex portiere di Juve e Manchester United, Edwinè tornato a parlare dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito alcuni mesi fa, tenendo tutti con il fiato sospeso. L'olandese ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute attraverso delle dichiarazioni rilasciate al podcast KieftJansenEgmondGijp."La mia salute va bene. Non ho subito molti danni fortunatamente, almeno credo, ma non ho mai trascorso nemmeno una giornata in ufficio dalle 9 alle 17. Comunque sto bene, ho fatto un bel viaggio ai Caraibi".