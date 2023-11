L'ex attaccante della Juve, Nicola Amoroso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche del ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli.'È difficile fare programmi, ma se farà molto bene credo che il Napoli possa continuare con lui. Tecnici super affermati difficilmente avrebbero detto sì ad un accordo così breve, ma Mazzarri è sottovalutato per quello che ha fatto e per come fa giocare le sue squadre'.