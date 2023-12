Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Juve Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto.'Nella Juve ho visto di recente una convinzione che prima non c’era. I giocatori sanno cosa vogliono e come fare per ottenerlo. Così oggi Max ha tra le mani una squadra che ha acquisito personalità e questo fa tutta la differenza del mondo. Certo, l’Inter resta comunque la favorita per la vittoria del campionato. E alla Juve l’infortunio di Kean può creare problemi. Sappiamo quanto i titolari, Vlahovic e Chiesa, siano fragili e perdere il centravanti della Nazionale significa avere le spalle meno coperte per un mesetto'.