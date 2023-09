Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, ,'ex attaccante di Juve e Inter, Christian Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'inizio dell'avventura dei nerazzurri in Champions.'L'Inter ha una super, super squadra. Dal portiere fino al centravanti, ha due giocatori per ruolo. Poi giocano bene e sono solidi, hanno strameritato di vincere il derby. L'Inter lotterà per vincere scudetto e Champions'.