L'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha affrontato diversi temi. Tra i punti analizzati, c'è anche quello legato alla lotta scudetto tra i bianconeri e l'Inter, sul quale si è espresso così:"Lotta scudetto? lo continuo a pensarla come Massimiliano Allegri: L’inter resta favorita per la qualità tecnica e l’ampiezza della rosa che ha a disposizione Simone Inzaghi. Penso che questo campionato si deciderà nei prossimi due mesi. Se non proprio tutto, molto dipenderà dalle partite di avvicinamento allo scontro diretto e dal derby d’Italiadel 4 febbraio a San Siro".