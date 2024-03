Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quelle che sono le strategie di mercato della società.‘Gli attaccanti giovani e talentuosi li terrei tutti. Piuttosto, se devo proprio fare un sacrificio per mettere a posto i conti, cedo Bremer in Inghilterra e al suo posto lancio Huijsen, che nel prestito alla Roma sta dimostrando di possedere tutte le qualità del difensore del futuro. A Koopmeiners non rinuncerei a prescindere’.