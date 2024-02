Nella giornata odierna, l'ex centrocampista di Juve e Roma, Miralem Pjanic, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 1, dove si è soffermato anche su quello che sarà il derby d'Italia tra i bianconeri e l'Inter."La carta in più che possono giocarsi i bianconeri per me è proprio quella dell’allenatore. Allegri è uno che può fare la differenza. La partita di San Siro potrebbe trovare nella tattica la chiave di volta. E penso possa rivelarsi una gara decisiva negli equilibri di questa stagione. Il faccia a faccia arriva in un momento cruciale e potrebbe cambiare radicalmente la classifica, in un senso o nell’altro".