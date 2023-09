Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista. https://t.co/1tjQzhmt3K — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023

L'ex Atalanta ieri ha attaccato Gasperini sentenziando: "Gestione basata sulla paura, quasi dittatorial. Non ti senti una persona, ma un numero. Non c'è alcun rapporto con l'allenatore e non c'era davvero alcuna libertà". Parole durissime, condivise dal suo ex compagno Demiral,ora all'Al Ahli. L'ex difensore della Juventus ha aggiunto un: "Tutto vero. Si saprà presto tutto, aspettate l'intervista".