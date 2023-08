Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore della Juve, Antonio Nocerino, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prestazione della Juve messa in campo contro il Real.'Io sono stato anche all'allenamento della Juventus oltre che alla gara contro il Real Madrid. Ho visto una squadra molto compatta e molto unita. Ho visto molto bene Chiesa e spero che possa fare veramente bene perché è una risorsa per la Juve ma è molto importante anche per la Nazionale'.