L’ex centrocampista della Juve, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato delle dichiarazioni in un’ampia intervista concessa ai microfoni di Numero Diez, dove ha parlato anche del futuro di Antonio Conte.‘Lo vedrei bene in un club con organizzazione, programmazione e mentalità vincente. Se dovessi fare dei nomi di grandi squadre, con panchine libere, direi Bayern Monaco e Liverpool. Sono due società abituate a vincere e se non riesci a farlo è un problema, per la storia che hanno alle spalle; un po’ come quando in Italia si parla tanto se la Juventus non vince’.