Le parole di Alessioa Gazzetta dello Sport:SACRIFICIO SUL MERCATO? - «No, perché di fantasisti come lui ce ne sono pochi in giro. E chi li ha... o se li tiene stretti o se li fa pagare a peso d’oro. Fossi nella Juventus, in estate riporterei a casa l’argentino e progetterei un super attacco. Penso a un tridente con Soulè a destra, Vlahovic in mezzo e Chiesa a sinistra. O un 4-2-3-1 con l’aggiunta di Yildiz dietro a Dusan e due bei martelli in mezzo al campo per garantire equilibrio. La società dovrà fare una scelta chiara. Se l’idea è quella di proseguire con l’attuale 3-5-2 di Allegri, trovare spazio a Soulé sarà dura e allora tanto vale monetizzare al meglio il suo addio. Ma lo stesso discorso vale per Chiesa, che ha il proprio habitat naturale sulla fascia. Soltanto Yildiz può trovarsi bene in questo assetto perché è bravo a giocare a rimorchio del centravanti. Però… Con questi attaccanti mi auguro che la Juventus cambi sistema di gioco in futuro per sfruttare al meglio il notevole potenziale. Cedere Soulé potrebbe rivelarsi un rimpianto nei prossimi anni, un po’ come lo è stato in passato Coman».