L'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha parlato a TvPlay del futuro di Federico Chiesa: "Fossi nella Juve farei carte false per rinnovare il contratto a Chiesa, è la priorità assoluta. Anche il rinnovo di Rabiot è fondamentale. Cosa farà lui? Non so se Chiesa possa andare in Premier, non tutte le squadre vanno bene. Guardate Pogba al Manchester. Fossi nei suoi panni resterei in Italia e alla Juventus anche se il livello della Premier è altissimo. Certo, se arrivano City, Bayern Monaco e Real sarebbe un altro discorso".