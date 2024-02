L'ex calciatore della Juve, Domenico Marocchino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato anche di Federico Chiesa.'Quest'anno alla Juve ha la sfortuna di giocare troppo distante dalla porta avversaria. Anche nella lettura degli sviluppi del gioco un calciatore deve essere importante e in questo Chiesa difetta un po’. Sotto un certo punto di vista è un giocatore un po' egoista. Non va valutato solo per i gol o per l'assist, ma anche per le scelte che fa in partita. Sulla fascia è avvantaggiato perché può pensare solo a saltare l'avversario'.