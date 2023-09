Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex calciatore della Juve Ciro Ferrara ha commentato la scelta fatta da Bonucci di approdare all'Union Berlino.'Bonucci? Ha scelto la soluzione migliore per non restare fermo. In bocca al lupo a lui, ha fatto vedere grandi cose con la Juventus. Possiamo solo augurargli il meglio, non contro le italiane'.