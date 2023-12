L'ex calciatore della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche della trattativa tra Bonucci e la Roma.'Bonucci-Roma? Credo che Bonucci, al di là di tutto, abbia sofferto un po’ per qualche infortunio e da lui ci aspetta sempre un determinato livello di prestazione. Poi è ovvio che la carta d’identità avanza, giocando in un ruolo importante come il suo va incontro a delle difficoltà, soprattutto se gioca in una difesa a 4. Mentre alla Roma darebbe una grossa mano, perché gli arriverebbero degli stimoli che ora non riesce a trovare'.