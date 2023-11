Quest'estate era nel mirino, ora... molto più lontano. In scadenza di contratto al termine di questa stagione, l'attaccante spagnolo Alvaro Morata (31 anni ex Real Madrid, Juventus e Chelsea) ha infatti già firmato il rinnovo fino al 2027 con l'Atletico Madrid. Blindato dal club dopo il possibile addio estivo, complice anche un rendimento straordinario in questo avvio di stagione. Lo riporta calciomercato.com.