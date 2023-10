Intervenuto ai microfoni di Pressing, l'ex calciatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la gara dei bianconeri contro il Verona.'Io vorrei che lo facesse tutte le partite perché secondo me ha mentalità, ha gamba, carattere, grinta, voglia di arrivare tra le prime quattro e per tutto quello che è successo è la più cazzuta delle squadre, per questo non mi piace quando non gioca così'.