Nuova avventura all’orizzonte per Medhi, che dopo essersi tolto pantaloncini e scarpini è pronto a indossare giacca e cravatta. L’ex difensore sarà il nuovo direttore sportivo del; l’OM vorrebbe sistemare gli ultimi dettagli del contratto nella prossima settimana, come riporta calciomercato.com.- Dopo un anno da agente il marocchino si siede dall'altra parte della scrivania: inizialmente potrebbe partire come consulente, ma il mercato sarà fin da subito nelle sue mani a tutti gli effetti. Benatia prende il posto di Javier Ribalta che aveva lasciato un mese fa il club francese, e lavorerà insieme a Rino Gattuso arrivato sulla panchina dell'OM a settembre scorso.