Jens Bangsbo è stato uno dei segreti dell'Atalanta di questi anni, uomo chiave per rendere determinanti le preparazioni atletiche della squadra di Gaspeirni. L'ex Juve, collaboratore di Marcello Lippi, ha deciso di lasciare l'Atalanta. "Tengo particolarmente a ringraziare per i fantastici anni vissuti assieme la società, i dirigenti, mister Gasperini, lo staff tecnico, i collaboratori e tutti i giocatori con i quali ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare assieme. È stato un periodo della mia vita bellissimo e indimenticabile, non solo dal punto di vista professionale. Resterò sempre un grande tifoso dell’Atalanta, cui auguro il meglio", questo il saluto di Bangsbo al club dopo tante stagioni insieme.