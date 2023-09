Darko, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport:VLAHOVIC-CHIESA - "Si conoscono dai tempi di Firenze, l’intesa c’è e mi stanno piacendo come coppia. E poi con la rosa della Juve si può giocare anche a tre in attacco. L’importante è averli e farli giocare certi talenti, il dove conta di meno".