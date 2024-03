Le parole di Valeria Tmw:"Ho sempre detto che Chiesa è fondamentale, straordinario e stravedo per lui. Ha avuto un infortunio molto molto grave, avrà bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli. Non so se ci sono problemi, ma se fossi la Juve lo terrei, è un patrimonio, può fare la differenza. Deve essere messo in condizione, ma non si discute, è un valore aggiunto".